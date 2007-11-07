Разработка брэнд-бука кафе авиатор в г.Ярославль

ФС в течении 3 дней. Лого, визитка, бланк, папка, конверт, диск
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Кафе под рабочим названием АВИАТОР. Тема концепции аваиция, самолеты, летчики, развитие авиации.
логотип;
эскиз логотипа в цветном, черно-белом, монохромном и инверсном исполнении, с номерами цветов по Pantone и CMYK;
масштабная сетка логотипа;
охранное поле логотипа;
варианты расположения логотипа на документе;
размеры логотипа при исполнении на различных форматах носителей;
недопустимые вариации логотипа;
недопустимое расположение логотипа;
фирменная палитра цветов (контрастирующие и поддерживающие цвета);
корректное отображение логотипа на фирменных цветных подложках;
рекомендации по оформлению фирменного бланка документации А4;
рекомендации по оформлению конверта евростандарт;
корпоративный шрифт;
система цветов;
бланк чека;
открытка;
бэйдж для персонала;
визитная карточка заведения;
визитная карточка персональная;
папка меню;
бланк меню;
форма персонала (муж.);
форма персонала (женск.);
постер;
бумажные салфетки (накладки) на столы, подносы;
настольная рекламная продукция;
спички;
пакетированый сахар;
зубочистка;
салфетка;
упаковка пищевая:
оберточная бумага, пакет-картон (под выпечку), контейнер пищевой (хол., горячие закуски);
стакан бумажный, пластиковый;
посуда (стекло, фарфор);
столовые аксессуары (солонка, перечница, салфетница);
пепельница;
внутренняя навигация:
дизайн вывесок и табличек-указателей
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