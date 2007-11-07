Разработка брэнд-бука кафе авиатор в г.Ярославль

$1000
Фирменный стильЗакрыт29 заявок553 просмотра
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Кафе под рабочим названием АВИАТОР. Тема концепции аваиция, самолеты, летчики, развитие авиации.

логотип;

эскиз логотипа в цветном, черно-белом, монохромном и инверсном исполнении, с номерами цветов по Pantone и CMYK;

масштабная сетка логотипа;

охранное поле логотипа;

варианты расположения логотипа на документе;

размеры логотипа при исполнении на различных форматах носителей;

недопустимые вариации логотипа;

недопустимое расположение логотипа;

фирменная палитра цветов (контрастирующие и поддерживающие цвета);

корректное отображение логотипа на фирменных цветных подложках;

рекомендации по оформлению фирменного бланка документации А4;

рекомендации по оформлению конверта евростандарт;

корпоративный шрифт;

система цветов;

бланк чека;

открытка;

бэйдж для персонала;

визитная карточка заведения;

визитная карточка персональная;

папка меню;

бланк меню;

форма персонала (муж.);

форма персонала (женск.);

постер;

бумажные салфетки (накладки) на столы, подносы;

настольная рекламная продукция;

спички;

пакетированый сахар;

зубочистка;

салфетка;

упаковка пищевая:

оберточная бумага, пакет-картон (под выпечку), контейнер пищевой (хол., горячие закуски);

стакан бумажный, пластиковый;

посуда (стекло, фарфор);

столовые аксессуары (солонка, перечница, салфетница);

пепельница;

внутренняя навигация:

дизайн вывесок и табличек-указателей

16 лет назад
Toropov-Alex
Алексей 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-2)
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