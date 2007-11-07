Нужен выход

Наша компания уже 7 лет существует на рынке. Имеет около 200- х сот сетевых магазинов по москве и МО. В настоящий момент сложилось тупиковое состояние, находясь в постоянном поиске чего то нового, компания так и не преобрела своего лица.

Нам требуется креативный дизайнер, кот сможет придумать слоган компании, четко и грамотно выявить все плюсы компании, на кот можно будет играть в дальнейшем. Разработать (для начала в набросках) рекламные макеты.

Задача - войти в сознание граждан, повысить спрос.

Высылайте свои предложения (в набросках, в словах) как вы все это видите. По результатам оценки, выберем 1-2 человек, с кот мы будем удаленно сотрудничать.