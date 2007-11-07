Требуется фирменный стиль для компании

Студия веб-дизайна ищет надежного партнера фрилансера, который-бы выполнял для наших заказчиков разовые работы по изготовлению фирменного стиля:

1. Логотип

2. Начертание

3. Бланк

4. Бланк факс

5. Визитка

6. Папка

7. Конверт

8. Возможно изготовление презентации?

Опишите цену каждого элемента. Обязательно укажите цену только за отдельный элемент "Логотип", т.к. чаще всего только он требуется.

Есть несколько работ, которые уже требуются.

Без портфолио не рассматриваем.

Ждем ответа и по возможности на e-mail [email protected].