Требуется фирменный стиль для компании

ФС в течении 3 дней. Лого, визитка, бланк, папка, конверт, диск
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Студия веб-дизайна ищет надежного партнера фрилансера, который-бы выполнял для наших заказчиков разовые работы по изготовлению фирменного стиля:
1. Логотип
2. Начертание
3. Бланк
4. Бланк факс
5. Визитка
6. Папка
7. Конверт
8. Возможно изготовление презентации?
Опишите цену каждого элемента. Обязательно укажите цену только за отдельный элемент "Логотип", т.к. чаще всего только он требуется.
Есть несколько работ, которые уже требуются.
Без портфолио не рассматриваем.
Ждем ответа и по возможности на e-mail [email protected].
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