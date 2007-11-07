Мастерская

Студия веб-дизайна ищет надежного партнера фрилансера, который-бы выполнял для наших заказчиков разовые работы по изготовлению фирменного стиля: 1. Логотип 2. Начертание 3. Бланк 4. Бланк факс 5. Визитка 6. Папка 7. Конверт 8. Возможно изготовление презентации? Опишите цену каждого элемента. Обязательно укажите цену ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать: логотип, вывеску (2х0,75м), визитку фирмы, визитку личную, фирменный бланк.
Подробности во вложении.
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