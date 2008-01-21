Логотип и фирменный стиль для компании

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е на разработку логотипа и фирменного стиля Логотип разрабатывается для фирмы ...
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Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е
на разработку логотипа и фирменного стиля
Логотип разрабатывается для фирмы НТК (народная транспортная компания).
Компания занимается грузоперевозками по России.
Логотип изобразительный и может представлять собой:
- конкретные изображения животных, птиц, людей, неодушевлённых предметов;
- символы, например, круг – символ солнца, треугольник – горы и т. д.;
- абстрактные изображения, например, линии или фигуры;
- композиции орнаментального характера;
- шрифтовые единицы в художественной индивидуальной трансформации;
- различные композиции перечисленных элементов.
Логотип должен отличаться новизной идеи и лаконичностью (минимальным количеством элементов), выдерживать уменьшение до 1-2 см, оставаясь при этом узнаваемым и читаемым. Изображение необходимо представить в чёрно-белом варианте, без теней и градиентов. Приветствуются варианты, которые впоследствии позволят изготовить себя в объёме, в качестве сувениров или предметов интерьера. Написания названия компании могут быть различными – и просто «НТК» и полностью «Народная Транспортная Компания». Следует подчеркнуть современный облик компании, динамичное её развитие.
В числе других стилеобразующих компонентов необходимо представить:
- фирменная колористика (сочетание максимум двух цветов);
- фирменный шрифт (основной, дополнительный, вспомогательный);
- композиционные принципы (плоскостные, объёмно-пространственные);
- модульная размерная система;
- формопластика (материалы, фактура).
Элементы-носители фирменного стиля нужно разработать следующие:
- визитка;
- бланк;
- папка;
- фирменная одежда водителей;
- оформление автомобиля (на примере «Газели»).
В качестве корпоративного персонажа можно использовать животное или мифическое существо, имеющее отношение к роду деятельности компании, стилизовав его до уровня мультипликационных персонажей. Цветовая гамма и иные художественные изыски – на усмотрение исполнителя. Следует предусмотреть совместное использование логотипа и персонажа (например, логотип размещается на одежде персонажа или используется последним в качестве украшения, или каким-либо иным образом).
Не следует излишне усложнять персонаж обилием деталей – он должен быть легко воспроизводим в любой технике (пластмассового или металлического литья, штамповки или тиснения на сувенирной продукции, в виде мягкой или деревянной игрушки).
Конкурс продлится до 28 декабря с.г. и при необходимости может быть продлён.
Убедительная просьба к дизайнерам не требовать оплаты за участие в конкурсе и трезво оценивать свои возможности.
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