Разработка фирменного стиля

Требуется ответственный и творческий человек (:)), для разработки фирменного стиля.

2-а важных требования:

1. Наличие портфолио (а как иначе?)

2. Проживание в СПб (для личного общения (не интим)).

В качестве бонуса - дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Уважаемые дизайнеры. Я верю что вы все суперкреативны и не сомневаюсь в вашем профессионализме, работы многих из вас я просматриваю и они мне нравятся. Но, будьте любезны, цените свое и мое время - если написано - только Питер, какого фига писать из Украины, Москвы или Казахстана?