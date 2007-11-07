Разработка фирменного стиля для рекламной компании

Система приёма электронных платежей Servispay. логотип (варианты лого для сайта, бланков, печати); эскиз логотипа в цветном, черно-белом, монохромном и инверсном исполнении; размеры логотипа при исполнении на различных форматах носителей; рекомендации по оформлению фирменного бланка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать:
1. логотоп
2. визитки
3. бланк
4. 3 баннера (2 обычных, 1 флеш. Размер 468*60. Тема: раскрутка сайтов, превлечение клиентов, увеличение продаж.)
Направление деятельности компании:
Веб-разработки, реклама в интернет, продвижение сайтов.
Название компании HitMark.
Все предложения в проект, с обязательным указанием портфолио.
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