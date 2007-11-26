Срочно требуется водянной знак сайта

Требуется ответственный и творческий человек (:)), для разработки фирменного стиля. 2-а важных требования: 1. Наличие портфолио (а как иначе?) 2. Проживание в СПб (для личного общения (не интим)). В качестве бонуса - дальнейшее плодотворное сотрудничество. Уважаемые дизайнеры. Я ...
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Требуется Срочно Водяной Знак Сайта
Здравствуйте!
Требуется сделать оригинальный, прикольный водяной знак который будет отображать тематику сайта, знак будет наноситься на все фотографии которые буду залиты на сайт нужно сделать 2 вида один для темных тонов другой для светлых png стоит портальная система DLE
Для меня это не совсем понятное дело по этому обращаюсь ко всем креативным дизайнерам которые смогу сделать то что требуется!
Пожалуйста пишите сразу свой контактный адрес желательно icq я сразу свяжусь и объясню что и куда требуется, сделать нужно желательно сегодня!
Всем заранее благодарен!
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