Срочно требуется водянной знак сайта

Фирменный стильЗавершен12 заявок252 просмотра
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Требуется Срочно Водяной Знак Сайта

Здравствуйте!

Требуется сделать оригинальный, прикольный водяной знак который будет отображать тематику сайта, знак будет наноситься на все фотографии которые буду залиты на сайт нужно сделать 2 вида один для темных тонов другой для светлых png стоит портальная система DLE

Для меня это не совсем понятное дело по этому обращаюсь ко всем креативным дизайнерам которые смогу сделать то что требуется!

Пожалуйста пишите сразу свой контактный адрес желательно icq я сразу свяжусь и объясню что и куда требуется, сделать нужно желательно сегодня!

Всем заранее благодарен!

16 лет назад
sokal
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
camokat3
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$10
Отзыв недоступен.
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