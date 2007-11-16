Перевод документа из CorelDraw в Word

Для транспортной компании необходимо создать слоган. Специфика состоит в том, что в компании есть два основных направления деятельности: 1. Пассажирские перевозки по РФ – www.vezdevoz.ru, 2. Транспортный аутсорсинг – www.easytransport.ru Это два достаточно самостоятельных направления, под которые ...
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Имеется фирменный бланк и конверт в формате CorelDraw. Необходимо перевести их в Word, каждый по отдельности. При этом чтобы при добавлении нового текста на бланках в Word или редактировании существующего текста фон бы никуда не сползал. Текст может размещаться и поверх фона. Бланки в приложении.
Также объяснить, как это делается.
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