Перевод документа из CorelDraw в Word

Имеется фирменный бланк и конверт в формате CorelDraw. Необходимо перевести их в Word, каждый по отдельности. При этом чтобы при добавлении нового текста на бланках в Word или редактировании существующего текста фон бы никуда не сползал. Текст может размещаться и поверх фона. Бланки в приложении.

Также объяснить, как это делается.