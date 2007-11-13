Создание слогана для транспортной компании

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Для транспортной компании необходимо создать слоган.

Специфика состоит в том, что в компании есть два основных направления деятельности:

1. Пассажирские перевозки по РФ – www.vezdevoz.ru,

2. Транспортный аутсорсинг – www.easytransport.ru

Это два достаточно самостоятельных направления, под которые созданы два разных интернет сайта с одинаковым дизайном (сайты пока в тестовом режиме: http://getfile.ws/vezdevoz.jpg).

Вопрос о том, будет ли у компании два слогана или один, остается пока открытым. Всё зависит от предложенных Вами вариантов, т.е. Вы можете на свое усмотрение предложить один объединяющий два направления слоган, либо два самостоятельных, наиболее четко подходящих для каждого направления в отдельности.

Описание деятельности компании по двум направлениям.

1. Пассажирские перевозки по РФ - www.vezdevoz.ru

Суть, предоставляемой на рынке услуги, заключается в доставке персонала крупных компаний к месту работы. Данная услуга ориентирована исключительно на представителей среднего и крупного бизнеса. Зачастую крупные предприятия располагаются на удалении от населенных пунктов ввиду разных причин. Несмотря на все преимущества такого расположения им приходится решать ряд сложных задач, одной из которых является необходимость доставлять своих сотрудников к месту работы.

Наша компания предлагает таким клиентам комплексное решение по транспортировке персонала как к двери городского офиса, так и в самые отдаленные уголки Российской Федерации, с использованием транспортных средств высокой проходимости.

2. Транспортный аутсорсинг - www.easytransport.ru

В рамках данной услуги наша компания предлагает клиентам комплексное управление корпоративным автопарком предприятия, которое включает в себя:

- выстраивание системы управления и отчетности,

- организация и контроль работы с поставщиками,

- постоянный мониторинг предложений по страхованию, лизингу, топливу, сервису,

- аналитика автопарка,

- создание базы данных по автомобилям, водителям, расходам по всем статьям затрат,

- организация и контроль сервисного обслуживания,

- допуск автомобилей на линию

- и многое другое.

Для наших клиентов собственный автопарк является «непрофильным активом», именно поэтому они заинтересованы в привлечении к его управлению сторонней специализированной компании, что позволяет существенно экономить корпоративные ресурсы и наладить эффективную работу.

Присылайте Ваши предложения.

Будем рады сотрудничеству.