WebStory

$500
Сайты «под ключ»Завершен9 заявок314 просмотров
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Нужно построить сайт знакомвств.Красивый и легкий для пользователей.

пример сайта:www.click4.co.il

Очень важно что бы сатй не был похож на остальные,и так достаточно есть всего похожего

Не уважаю сайты типа "МАМБА"они все на одно лицо

Нужна также сильная админка для ведение проекта

Хочу заметить что та студия которая возм|тся за разработку будет вести сайт вс| время и поддерживать его

Работа конечно будет оплачиваться

Надо также установить на сайте возможность платежей при помощи СМС сообщений (попозже)

пишите на мыло

16 лет назад
pregato
Израиль
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
flashland
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$800
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик знает, что хочет, оплата своевременно, премия... в общем, все бы такие были, на сколько легче бы и интересней нам работалось!! Спасибо!
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