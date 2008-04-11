Нужно построить сайт знакомвств.Красивый и легкий для пользователей.

пример сайта:www.click4.co.il

Очень важно что бы сатй не был похож на остальные,и так достаточно есть всего похожего

Не уважаю сайты типа "МАМБА"они все на одно лицо

Нужна также сильная админка для ведение проекта

Хочу заметить что та студия которая возм|тся за разработку будет вести сайт вс| время и поддерживать его

Работа конечно будет оплачиваться

Надо также установить на сайте возможность платежей при помощи СМС сообщений (попозже)

пишите на мыло