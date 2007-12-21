Нужен сайт "агентство недвижимости".

Создание системы рейтинга сайтов. Очень несложно, никаких заморотов как на мэйле, рамблере и так далее. Через форму можно добавить свой сайт, он появляется в рейтинге. В рейтинге его можно плюсовать, минусовать или комментировать. После этого ...