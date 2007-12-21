Нужен сайт "агентство недвижимости".

Сайты «под ключ»Закрыт32 заявки283 просмотра
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написать сайт в стиле http://www.zamarenda.ru/,или http://www.real-estate-moscow.com/,сроки есть.

ваши предложения.

спасибо.

16 лет назад
EDen07
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Sir_Michael
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$400
7 дней
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