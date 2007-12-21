ВАУ-project

В связи с тем, что выбранный исполнитель заболел, открываем проект вновь. Есть работающий сайт - kievrent.net, мы хотим его полностью изменить. То есть другим словами сделать новый сайт и его потом поставить вместо старого. Новый дизайн уже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищется веб-разработчик для воплощения в жизнь амбициозного и не имеющего аналогов в Сети проекта. Бюджет проекта - 0000 в прямом смысле слова, т.е. никакой. Голый энтузиазм и интерес. Желание сделать то чего не делали другие. Суть проекта не раскрываю по понятным причинам - идея очень "горячая", но это будет великая и ужасная смесь блогов, форума, контактов.ру и технологий веб 2.0.
Требования:
- ответственность
- общительность
- умение решать проблемы и обучаться.
- знание популярных движков, хотя бы одного из всего разнообразия
- знание РНР+MySQL
- дизайн, PhotoShop и верстка приветствуются, но не критичны - важна будет начинка проекта.
- умение привязать сторонние скрипты или собрать нечто из готовых модулей.
- желание найти постоянное место работы и общения с такими же увлеченными людьми.
Просьба не беспокоиться тех, кто:
- хочет денег, причем много и сразу
- любит и умеет пропадать в самый нужный момент
- уже запланировал узнать идею и "толкнуть" ее на сторону
- не уверен в своих силах
- думает что бросит проект как только он перестанет ему нравится
- ..... (напишите свою причину, чтобы я не связался с вами)
Я не буду говорить о том, какие прибыли приносят проекты подобного рода - вы сами это знаете. Пессимисты и скептики могут идти курить в сторонке.
Для того чтобы начать реализацию проекта вы должны убедить меня в том, что вы действительно тот, кто способен и может сделать один из самых "громких" проектов 2008 года. Поэтому просьба в аську не ломиться, а оставлять свои комменты и предложения здесь и в личке.
Срок реализации проекта - 1 квартал 2008 года. Начало работ - сразу после опохмел-пати, т.е. с 15 января.
Если есть сомнения - смотрите мой профиль работодателя, мой профиль фрилансера, общайтесь с людьми кто в моей команде и думайте, думайте, думайте прежде чем запостить предложение. Сообщения типа "Готов", "Сделаю", "Давайте поработаем" - игнорирую сразу. Повторюсь - вы должны убедить меня что именно вы достойны сделать ЭТО. Не исключен выбор нескольких человек для командной реализации.
С наступающим всех!!!!
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