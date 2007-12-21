ВАУ-project

$50
Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок167 просмотров
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Ищется веб-разработчик для воплощения в жизнь амбициозного и не имеющего аналогов в Сети проекта. Бюджет проекта - 0000 в прямом смысле слова, т.е. никакой. Голый энтузиазм и интерес. Желание сделать то чего не делали другие. Суть проекта не раскрываю по понятным причинам - идея очень "горячая", но это будет великая и ужасная смесь блогов, форума, контактов.ру и технологий веб 2.0.

Требования:

- ответственность

- общительность

- умение решать проблемы и обучаться.

- знание популярных движков, хотя бы одного из всего разнообразия

- знание РНР+MySQL

- дизайн, PhotoShop и верстка приветствуются, но не критичны - важна будет начинка проекта.

- умение привязать сторонние скрипты или собрать нечто из готовых модулей.

- желание найти постоянное место работы и общения с такими же увлеченными людьми.

Просьба не беспокоиться тех, кто:

- хочет денег, причем много и сразу

- любит и умеет пропадать в самый нужный момент

- уже запланировал узнать идею и "толкнуть" ее на сторону

- не уверен в своих силах

- думает что бросит проект как только он перестанет ему нравится

- ..... (напишите свою причину, чтобы я не связался с вами)

Я не буду говорить о том, какие прибыли приносят проекты подобного рода - вы сами это знаете. Пессимисты и скептики могут идти курить в сторонке.

Для того чтобы начать реализацию проекта вы должны убедить меня в том, что вы действительно тот, кто способен и может сделать один из самых "громких" проектов 2008 года. Поэтому просьба в аську не ломиться, а оставлять свои комменты и предложения здесь и в личке.

Срок реализации проекта - 1 квартал 2008 года. Начало работ - сразу после опохмел-пати, т.е. с 15 января.

Если есть сомнения - смотрите мой профиль работодателя, мой профиль фрилансера, общайтесь с людьми кто в моей команде и думайте, думайте, думайте прежде чем запостить предложение. Сообщения типа "Готов", "Сделаю", "Давайте поработаем" - игнорирую сразу. Повторюсь - вы должны убедить меня что именно вы достойны сделать ЭТО. Не исключен выбор нескольких человек для командной реализации.

С наступающим всех!!!!

16 лет назад
remnew
46 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
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