Сайт на бесплатном движке

Необходимо сделать сайт на основе бесплатных (или нулёных) скриптов (CMS). Это будет сайт-каталог товаров и услуг. Плюс в качестве одного из разделов будет скрипт по продаже/покупке/аренде недвижимости. Дизайн может быть предоставлен отдельно либо заказан у Вас. Скрипты предоставляются нами либо выбирайте те, с которыми Вы хорошо знакомы. Желательно реализовать функцию платного размещения рекламодателей (агентств недвижимости, фирм) с ограничением по срокам размещения. Например, фирма оплатила 2 месяца своего размещения на сайте и через 2 месяца её объявления блокируются.