Система внутреннего анкетирования

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать систему - описание смотри в приложении 1

первым этапом будет быстрое создание временной сокращенной версии (приложение 2)

!! Должно уложиться в несколько дней

от исполнителя требуется

- большой опыт в создании сайтов и веб-приложений

- опыт использования систем баг-трекинга и контроля версий

- опыт программирования на стороне браузера, в т.ч. и асинхронного

- умение работать быстро, с ориантацией на результат и в условиях гибкой постановки задачи

Просьба у казывать ваш бюджет и сроки. А также наличия опыта необходимого для данного проекта

16 лет назад
step307
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт для портала недвижимости

    $2500

    нужно создать с нуля сайт агенства недвижимости http://www.domex.ru как основа опыт создания сайтов для агенств недвижимости желателен ) если есть готовые решения предлагайте как движок + дизайн под наши требования )

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модернизация сайта

    $1000

    Модернизировать работающий сайт по недвижимости за рубежом www.montestates.ru : Основная цель - вместо ручного ввода данных сделать новый движок Сделать редизайн сайта , в целом оставив дизайн и цветовую гамму без сильных изменений Язык php База данных my ...

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переделать сайты

    $500

    На первом этапе требуется создание четырех простых сайтов по тематике автосервиса mercedes.ru, go-auto.ru, moservis.ru и автотюнинга (AMG-TUNING.RU) на движке Joomla - с интеграцией в некую простенькую CMS для удобного редактирования. Основные разделы в MERCEDES99.ru + ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта аналог SEDO

    Необходимо создать российскую парковку по аналогии с http://www.sedo.co.uk/ с удобным управлением и редактированием. На нескольких языках. Возможно расширение функций. Жду Ваших предложений.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт под ключ

    Нужно сделать сайт на Joomla. Прикрутить дизайны наши (дизайн для главной, для остальных) Немного переделать форму регистрации (добавляются новые элементы для ввода) Установить и переделать autobb (требования вышлем) На сайте будет установлена регистрация, поэтому нужен личный кабинет.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт-визитка компании по спутниковому контролю

    $500

    Необходимо создать сайт-визитку компании с нуля(движок, дизайн, верстка), без хостинга. Компания предлагает услуги по мониторингу, контролю и диспетчеризации автотранспорта, преимущественно грузового. Дизайн сайта должен быть "легким", но явно указывающим на направление деятельности компании. С уважением, ...

    Сайты «под ключ»55 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта под ключ

    $500

    Требуется опытный дизайнер для разработки сайта под ключ на CMS Joomla. Рассматриваются предложения дизайнеров с портфолио и опытом составления ТЗ для сайта. Основные условия: составить ТЗ, разработать 3 варианта дизайна главной страницы в строгом деловом стиле ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт знакомств

    Интересует, сколько будет стоить создание сайта знакомств, подобие http://www.plentyoffish.com/ , где главное простота для пользования,никаких нагромождений...Конечно движок нужен самописный,и опять же простой!Также интересуют сроки

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен мини-сайт о работе в интернете и Forex'е

    Нужен мини-сайт про работу в интернете, с приятным легким интерфейсом. На сайте должно быть около 5 статей по 2-3k знаков о работе в интернете, как минимум 3 из них должны быть о Forex. Должна быть страничка для ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад