Переделать сайты

$500
Сайты «под ключ»Закрыт20 заявок262 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На первом этапе требуется создание четырех простых сайтов по тематике автосервиса mercedes.ru, go-auto.ru, moservis.ru и автотюнинга (AMG-TUNING.RU) на движке Joomla - с интеграцией в некую простенькую CMS для удобного редактирования. Основные разделы в MERCEDES99.ru + каталог автомобилей мерседес и форум. Собственно уровень дизайна должен быть не сателлитный, а выше среднего. "Совок" приниматься не будет. Если вы находитесь в Москве или ближайшем подмодсковье возможна личная встреча и подписание трудового соглашения.

16 лет назад
Portos99
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт для портала недвижимости

    $2500

    нужно создать с нуля сайт агенства недвижимости http://www.domex.ru как основа опыт создания сайтов для агенств недвижимости желателен ) если есть готовые решения предлагайте как движок + дизайн под наши требования )

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт под ключ

    Нужно сделать сайт на Joomla. Прикрутить дизайны наши (дизайн для главной, для остальных) Немного переделать форму регистрации (добавляются новые элементы для ввода) Установить и переделать autobb (требования вышлем) На сайте будет установлена регистрация, поэтому нужен личный кабинет.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт-визитка компании по спутниковому контролю

    $500

    Необходимо создать сайт-визитку компании с нуля(движок, дизайн, верстка), без хостинга. Компания предлагает услуги по мониторингу, контролю и диспетчеризации автотранспорта, преимущественно грузового. Дизайн сайта должен быть "легким", но явно указывающим на направление деятельности компании. С уважением, ...

    Сайты «под ключ»55 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта под ключ

    $500

    Требуется опытный дизайнер для разработки сайта под ключ на CMS Joomla. Рассматриваются предложения дизайнеров с портфолио и опытом составления ТЗ для сайта. Основные условия: составить ТЗ, разработать 3 варианта дизайна главной страницы в строгом деловом стиле ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт знакомств

    Интересует, сколько будет стоить создание сайта знакомств, подобие http://www.plentyoffish.com/ , где главное простота для пользования,никаких нагромождений...Конечно движок нужен самописный,и опять же простой!Также интересуют сроки

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен мини-сайт о работе в интернете и Forex'е

    Нужен мини-сайт про работу в интернете, с приятным легким интерфейсом. На сайте должно быть около 5 статей по 2-3k знаков о работе в интернете, как минимум 3 из них должны быть о Forex. Должна быть страничка для ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Изготовление сателлитов

    $20

    Требования к сателлитам: - Качественный уникальный или переделанный шаблонный дизайн - Неуникальный контент (возможна доплата за рерайт) - Грамотная верстка, чистый код - Количество сателлитов в месяц: 40-70 - 100 страниц контента

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Автомаклер

    $500

    Автоброкерской компании срочно требуется создать: 1. Сайт - очень простой, буквально 3-4 странички (контент имеется). Но сайт должен быть красивый, динамичный. Одним словом "продавать". 2. Сделать логотип. 3. Два рекламных макета. 4. Базу в Экселе по всем новым иномаркам. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад