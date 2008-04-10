Автомаклер

$500
Сайты «под ключ»Завершен12 заявок279 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Автоброкерской компании срочно требуется создать:

1. Сайт - очень простой, буквально 3-4 странички (контент имеется). Но сайт должен быть красивый, динамичный. Одним словом "продавать".

2. Сделать логотип.

3. Два рекламных макета.

4. Базу в Экселе по всем новым иномаркам. Она должна в себя включать следующее:

- марка

- модель

- тип двигателя

- объем двигателя

- трансмиссия

- мощность (не для глаз клиентов)

- пять уровней цен

Крайний срок - Новый Год. Своего рода подарок для очень хорошего знакомого.

16 лет назад
semizorov
Гость 
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
1htStudio
Вячеслав 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
42 отзыва(-5)
16 лет назад
$500
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Сайт фирмы "Бухгалтерские Системы"

    $2000

    Фирма занимается продажей и сопровождением 1С, проводит семинары, курсы. Для реализации использовать систему администрирования сайта Bitrix Бизнес. Подробней в приложенном файле. Проект стартует 14 января 2008. Решение и выбор будет сделан 14 января 2008.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • 30 сайтов

    $4500

    Нужно 30 сайтов по типу http://www.allautoworld.ru/ по 100 страниц с уникальной контентом на каждой страничке с добротным дизайном и количество знаков должны не меньше чем в примере который я показал выше. Сколько по цене за каждый ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Социальная сеть

    Создать Социальную сеть на подобие NING.COM Home social network. Сроки не столь важны. интересует цена и качество. Рассмотрю все Ваши предложения.

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать очень простой скрипт!

    $50

    Необходимо написать простой скрипт который позволит облегчить процесс создания сайта. Принцип работы таков: В html редакторе я форматирую весь текст, используя теги h1, h2, …h3 Например: H1 Раздел 1 (Например "Аквариумные рыбки") H2 Подраздел сайта 1 (Например "Виды ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Поддержка существующего сайта + редизайн

    $1000

    Ищу web-разработчиков и дизайнеров для долгосрочного сотрудничества по поддержке существующего сайта и последующего его редизайна + перенос контента на новый сайт. Хорошее портфолио приветствуется. Все вопросы и предложения на мыло - [email protected].

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Cайт для агентства недвижимости

    $750

    Требуются создание сайта для агентства недвижимости. Основные требования - оригинальный дизайн, наличие базы данных по обьектам недвижимости, упрощенная админ-панель. При заинтересованности в разработке проекта мы вышлем детальное техническое задание.

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Приём заказов WEB-to-PRINT

    $5000

    Уважаемые господа, сообщите пожалуйста возможность изготовления сайта подобного (практически один-в-один, только на русском и украинском языках) http://www.overnightprints.com ОСОБЕННО В ЧАСТИ СОЗДАНИЯ ВИЗИТОК!!! : http://www.overnightprints.com/designer/main.php?A=flashdesigner&amp;new=1&amp;p=bc&amp;ver=1.0.34 (flash-редактирование). и http://www.overnightprints.com/main.php?A=designer&amp;new=1&amp;p=bc Мы уже работаем по подобной схеме (заранее подготовленные фона для ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад