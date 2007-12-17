Сайт фирмы "Бухгалтерские Системы"

Нужно 30 сайтов по типу http://www.allautoworld.ru/ по 100 страниц с уникальной контентом на каждой страничке с добротным дизайном и количество знаков должны не меньше чем в примере который я показал выше. Сколько по цене за каждый ...
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Фирма занимается продажей и сопровождением 1С, проводит семинары, курсы. Для реализации использовать систему администрирования сайта Bitrix Бизнес. Подробней в приложенном файле. Проект стартует 14 января 2008. Решение и выбор будет сделан 14 января 2008.
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