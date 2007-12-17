Сайт фирмы "Бухгалтерские Системы"

Все из серии "Детского Сада". Была сделана предоплата. Сначала был были сорваны все оговоренные сроки. Похоже что Игорь делает все не сам а нанимает таких же фрилансеров. Из того что было изначально оговоренно сделано 60% ввиду низкой квалификации специалиста. Я махнул рукой ну типа делай, что умеешь. И вот вроде все сделано " ", деньги заплачены. Игорь пропадает и я немогу получить доступ к сайту, и так продолжается 3 недели. После разговоров, уговоров, угроз с фирмой через которую Игорь работает, удалось получить пароль. 24 мая 2008 г. с сайта удален шаблон и все резервные копии, доступ был только у меня и у Ковтуна. Все у меня нет слов, я с таким отношением давненько не сталкивался. Так что если хотите деньги потратить зря обращайтесь к Ковтуну Игорю, а проще отдайте деньги просто так. Зато нервы себе трепать не будите. Извинения приняты, инцидент исчерпан.