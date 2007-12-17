Сайт фирмы "Бухгалтерские Системы"

$2000
Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок736 просмотров
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Фирма занимается продажей и сопровождением 1С, проводит семинары, курсы. Для реализации использовать систему администрирования сайта Bitrix Бизнес. Подробней в приложенном файле. Проект стартует 14 января 2008. Решение и выбор будет сделан 14 января 2008.

16 лет назад
buhsys
58 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
maly5h
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$3450
45 дней
Все из серии "Детского Сада". Была сделана предоплата. Сначала был были сорваны все оговоренные сроки. Похоже что Игорь делает все не сам а нанимает таких же фрилансеров. Из того что было изначально оговоренно сделано 60% ввиду низкой квалификации специалиста. Я махнул рукой ну типа делай, что умеешь. И вот вроде все сделано " ", деньги заплачены. Игорь пропадает и я немогу получить доступ к сайту, и так продолжается 3 недели. После разговоров, уговоров, угроз с фирмой через которую Игорь работает, удалось получить пароль. 24 мая 2008 г. с сайта удален шаблон и все резервные копии, доступ был только у меня и у Ковтуна. Все у меня нет слов, я с таким отношением давненько не сталкивался. Так что если хотите деньги потратить зря обращайтесь к Ковтуну Игорю, а проще отдайте деньги просто так. Зато нервы себе трепать не будите. Извинения приняты, инцидент исчерпан.
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