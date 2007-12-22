Написать очень простой скрипт!

$50
Сайты «под ключ»Завершен8 заявок376 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать простой скрипт который позволит облегчить процесс создания сайта.

Принцип работы таков: В html редакторе я форматирую весь текст, используя теги h1, h2, …h3

Например:

H1 Раздел 1 (Например "Аквариумные рыбки")

H2 Подраздел сайта 1 (Например "Виды аквариумов")

H3 Статья 1 (Например "Квадратные")

Пошел текста статьи про квадратные аквариумы. Тут можно использовать теги , ,

H3 Статья 2 (Например "Круглые")

Пошел текста статьи про круглые аквариумы. Тут можно использовать теги , ,

H1 Раздел 2 (Например "Виды рыбок")

H2 Подраздел сайта 2 (Например "Хищные")

H3 Статья 1 (Например "Меченосец")

Пошел текста статьи про меченосцев. Тут можно использовать теги , ,

H3 Статья 2 (Например "Акула")

Пошел текста статьи про акулу. Тут можно использовать теги , ,

Тег h3 так же будет использоваться как заголовок стать и он же будет подставляться с TITLE.

Под каждой статей надо сделать перелинковку. Например если статья из подраздела 1 то поставить ссылки на остальные стать этого подраздела. А так же ставить ссылку “вернуться на главную”. Вот пример: http://www.foolday.ru/?%D0%EE%E7%FB%E3%F0%FB%F8%E8_%ED%E0_1_%E0%EF%F0%E5%EB%FF:%CF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%FB_-_%F0%EE%E7%FB%E3%F0%FB%F8%E8

На главной странице сайта должна быть карта всего сайта (вот пример: http://www.foolday.ru/?&sitemap).

Шаблоны: Должно работать максимально просто. В своем готовом html шаблоне я ставлю всего один тег {TEXT} и в этом месте: на главной странице сайта будет меню всего сайта; а при клике в меню на понравившуюся статью будет текста самой статьи.

Линковка сайта должна быть вида: мой_домен.ru/статья-1.html (где имя “статья-” я могу изменить, например info-1.html b и т.п.).

Весь текст сайта должен храниться в одном файле, например text.html и изменяя его я смогу изменить текст на сайте. Т.е. никаких мускулей не надо, мои сайты должны работать на любом хостинге.

Более подробней про все можно почитать на сайте http://www.cmsimple.ru/?Dokumentaciya но мне нужен минимум который я описал выше. Но взглянуть на доки все же рекомендую, так можно быстрей вникнуть!

16 лет назад
ultrabait
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kinall
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$50
Один уз лучших программистов с которыми доводилось работать. Получив довольно нечеткое ТЗ человек сделал все то, что я вспомнил после сдачи проекта! Работает оперативно и профессионально. В общем так держать!!!
Нормально поработали, по-деловому.
  • Похожие заказы

  • Поддержка существующего сайта + редизайн

    $1000

    Ищу web-разработчиков и дизайнеров для долгосрочного сотрудничества по поддержке существующего сайта и последующего его редизайна + перенос контента на новый сайт. Хорошее портфолио приветствуется. Все вопросы и предложения на мыло - [email protected].

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Cайт для агентства недвижимости

    $750

    Требуются создание сайта для агентства недвижимости. Основные требования - оригинальный дизайн, наличие базы данных по обьектам недвижимости, упрощенная админ-панель. При заинтересованности в разработке проекта мы вышлем детальное техническое задание.

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Приём заказов WEB-to-PRINT

    $5000

    Уважаемые господа, сообщите пожалуйста возможность изготовления сайта подобного (практически один-в-один, только на русском и украинском языках) http://www.overnightprints.com ОСОБЕННО В ЧАСТИ СОЗДАНИЯ ВИЗИТОК!!! : http://www.overnightprints.com/designer/main.php?A=flashdesigner&amp;new=1&amp;p=bc&amp;ver=1.0.34 (flash-редактирование). и http://www.overnightprints.com/main.php?A=designer&amp;new=1&amp;p=bc Мы уже работаем по подобной схеме (заранее подготовленные фона для ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Видео чат

    $7500

    Требуется с нуля собрать сайт типа cams.com или же livejasmine.com с некоторыми изменениями, так же интересует продвижение жду реальных предложений,

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт для рекламной компании

    $500

    Создания сайта для рекламной компании.желатнльно в чёрно-белых тонах,или привалирование чёрного. 7 разделов: 1.История компании 2.Услуги а.Реклама b.Продюссирование с.Организация Мероприятий +возможность добавления подразделов +возможность выкладывать документы и файлы. 3.Клиенты Иконки-квадратики с логотипами.Под ними название.Логотип и название - ссылка на страницу с описанием сделанного заказа. Возможность добавления клиентов. 4.Партнеры Иконки-квадратики ...

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Топ сайтов (In/Out) (дизайн+пара скриптов)

    Необходимо разработать топ сайтов опеределенной тематики. Задача: разработка дизайна сайта - шапка, стили + модуль регистрации новых сайтов, редактирования, панель администратора. Все как обычно, подробности обсудим. Пример работы: http://mp3rating.net/ Также необходима пара gif кнопок 88X31 ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад