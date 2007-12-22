Написать очень простой скрипт!

Ищу web-разработчиков и дизайнеров для долгосрочного сотрудничества по поддержке существующего сайта и последующего его редизайна + перенос контента на новый сайт. Хорошее портфолио приветствуется. Все вопросы и предложения на мыло - [email protected].
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать простой скрипт который позволит облегчить процесс создания сайта.
Принцип работы таков: В html редакторе я форматирую весь текст, используя теги h1, h2, …h3
Например:
H1 Раздел 1 (Например "Аквариумные рыбки")
H2 Подраздел сайта 1 (Например "Виды аквариумов")
H3 Статья 1 (Например "Квадратные")
Пошел текста статьи про квадратные аквариумы. Тут можно использовать теги , ,
H3 Статья 2 (Например "Круглые")
Пошел текста статьи про круглые аквариумы. Тут можно использовать теги , ,
H1 Раздел 2 (Например "Виды рыбок")
H2 Подраздел сайта 2 (Например "Хищные")
H3 Статья 1 (Например "Меченосец")
Пошел текста статьи про меченосцев. Тут можно использовать теги , ,
H3 Статья 2 (Например "Акула")
Пошел текста статьи про акулу. Тут можно использовать теги , ,
Тег h3 так же будет использоваться как заголовок стать и он же будет подставляться с TITLE.
Под каждой статей надо сделать перелинковку. Например если статья из подраздела 1 то поставить ссылки на остальные стать этого подраздела. А так же ставить ссылку “вернуться на главную”. Вот пример: http://www.foolday.ru/?%D0%EE%E7%FB%E3%F0%FB%F8%E8_%ED%E0_1_%E0%EF%F0%E5%EB%FF:%CF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%FB_-_%F0%EE%E7%FB%E3%F0%FB%F8%E8
На главной странице сайта должна быть карта всего сайта (вот пример: http://www.foolday.ru/?&sitemap).
Шаблоны: Должно работать максимально просто. В своем готовом html шаблоне я ставлю всего один тег {TEXT} и в этом месте: на главной странице сайта будет меню всего сайта; а при клике в меню на понравившуюся статью будет текста самой статьи.
Линковка сайта должна быть вида: мой_домен.ru/статья-1.html (где имя “статья-” я могу изменить, например info-1.html b и т.п.).
Весь текст сайта должен храниться в одном файле, например text.html и изменяя его я смогу изменить текст на сайте. Т.е. никаких мускулей не надо, мои сайты должны работать на любом хостинге.
Более подробней про все можно почитать на сайте http://www.cmsimple.ru/?Dokumentaciya но мне нужен минимум который я описал выше. Но взглянуть на доки все же рекомендую, так можно быстрей вникнуть!
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