Сайт + форум

создание сайта под ключ. 1. Выбор доменного имени уже выбрано restoran-samolet.ru 2. Дизайн сайта требуется, есть основа от чего отталкиваться 3. Создание разделов нужно 4. Система администрирования сайта CMS Drupal, Joomla ,WordPress 5. Размещение сайта на хостинге уже размещен на nic.ru 6. Раскрутка ...
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Дизайн не сложный, иконки и шапка уже есть.
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