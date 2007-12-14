Информационный сайт

Нужно переделать сайт gloricism.com .

Шапки уже есть (их будет 5).

Сайт должен быть выдержан в стиле логичности и минимализма. Никаких скриптов, кроме серверных и "Назад". Никакой анимации и flash. Новости сайта. Сортировка ряда списков-меню по 2-5 параметрам. Поиск на внутреннем движке. Версия для печати. Система управления контентом.

Обязательная компоновка шапочного блока:

gloricism.com/Rus/1000-1200s_Architecture.htm

Не забудьте указать цену.

Извините, оплатить могу только через Western Union.