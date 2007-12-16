Приём заказов WEB-to-PRINT

Уважаемые господа,

сообщите пожалуйста возможность изготовления сайта подобного (практически один-в-один, только на русском и украинском языках) http://www.overnightprints.com ОСОБЕННО В ЧАСТИ СОЗДАНИЯ ВИЗИТОК!!! :

http://www.overnightprints.com/designer/main.php?A=flashdesigner&new=1&p=bc&ver=1.0.34 (flash-редактирование).

и http://www.overnightprints.com/main.php?A=designer&new=1&p=bc

Мы уже работаем по подобной схеме (заранее подготовленные фона для визиток на все случаи жизни) с клиентами, которые не готовы платить за дизайн визиток. Сейчас мы уже собираем заказы со всей Украины и, хотели бы расширить свой бизнес за счёт интернет-заказов.

Сайт, это видимая вершина айсберга. После того, как заказ сделан, макет должен попасть к нам в пригодном для полиграфии виде. В инете будут выложены фона в разрешении 72 DPI. К нам будут попадать только вводимые клиентом изменения и название фона. Хотелось бы, чтобы автоматически создавалась база по клиентам для рекламных рассылок, контроля скидок по отдельным клиентам и для повторяющихся заказов. После размещения заказа, клиенту высылался счет на оплату и на нашу фирму для контроля.

С уважением,

Валерий Махорин

Директор типографии Седна-принт

http://www.sedna-print.com