Приём заказов WEB-to-PRINT

$5000
Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок384 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Уважаемые господа,

сообщите пожалуйста возможность изготовления сайта подобного (практически один-в-один, только на русском и украинском языках) http://www.overnightprints.com ОСОБЕННО В ЧАСТИ СОЗДАНИЯ ВИЗИТОК!!! :

http://www.overnightprints.com/designer/main.php?A=flashdesigner&new=1&p=bc&ver=1.0.34 (flash-редактирование).

и http://www.overnightprints.com/main.php?A=designer&new=1&p=bc

Мы уже работаем по подобной схеме (заранее подготовленные фона для визиток на все случаи жизни) с клиентами, которые не готовы платить за дизайн визиток. Сейчас мы уже собираем заказы со всей Украины и, хотели бы расширить свой бизнес за счёт интернет-заказов.

Сайт, это видимая вершина айсберга. После того, как заказ сделан, макет должен попасть к нам в пригодном для полиграфии виде. В инете будут выложены фона в разрешении 72 DPI. К нам будут попадать только вводимые клиентом изменения и название фона. Хотелось бы, чтобы автоматически создавалась база по клиентам для рекламных рассылок, контроля скидок по отдельным клиентам и для повторяющихся заказов. После размещения заказа, клиенту высылался счет на оплату и на нашу фирму для контроля.

С уважением,

Валерий Махорин

Директор типографии Седна-принт

http://www.sedna-print.com

16 лет назад
Mahor
59 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Fizmatik
Юрий 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад
$2000
30 дней
Fizmatik Smolweb (Толпыго Юрий г. Смоленск) Жуткий исполнитель. Вместо 30 обещанных дней исполнение затянул на девять месяцев. К своему авансу 1000 долларов, разными просьбами выпросил ещё 400 и после этого, сделав только часть работы ( а именно только голый редактор визиток, без сайта и без рабочих кабинетов бухгалтера, директора, клиента и главной страницы), потребовал ещё 600. Иначе не отдаст и его. Речь о возврате аванса не идёт- категорически. Даже после проплаты оставшейся части, редактор я получил в таком виде, в котором его не возможно использовать в полиграфии. Достал. Если кто-то хочет потерять время, деньги, нервы - лучшего кондидата не найти. Вот выдержка из письма: Zdravstvujte,Valerij. Ne prijatnaja situacija vishla,no mne prishlos' uehat' v USA na stagirovku, ja prakticheski bez interneta. Rabotat' v bligajshie 2 mecjaca ne smogu. Vibor za vami. Oplatit' 440$ i ja prishlu vam redaktor. Ili bez vibora Упс... всё оказалось ещё круче. Случайно на сайте http://www.free-lance.ru/ набрёл вот на такое предложение http://www.free-lance.ru/blogs/view.php?tr=155643 Хе-хе. Даже с моим файлом ТЗ. Только заказчик уже Юрий Толпыго Trial и цена вдвое меньше. Причём строго так. Или там же http://www.free-lance.ru/blogs/view.php?tr=158182 Вот это фрилансёр! Забыл только среди своих достоинств "Знания, умения: Windows, Red Hat Linux, FreeBSD, Soft&Hardware, PHP, MySQL, AJAX, HTML, CSS, Java Script, Flash, Java, C++,C#, Delphi, Adobe Photoshop, CorelDraw." Это - "Отличный посредник". Зачем ему вообще вышеобозначенные знания были нужны, когда достаточно одного? 5.10.08. ну вот. На www.Free-lance.ru Физматик легким движением руки (рекдактированием от 5 октября) превращается в Романа Гончаренко , правда с таким же ником. И с непонятным проектом.
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