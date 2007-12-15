Сайт для рекламной компании

создание сайта под ключ. 1. Выбор доменного имени уже выбрано restoran-samolet.ru 2. Дизайн сайта требуется, есть основа от чего отталкиваться 3. Создание разделов нужно 4. Система администрирования сайта CMS Drupal, Joomla ,WordPress 5. Размещение сайта на хостинге уже размещен на nic.ru 6. Раскрутка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создания сайта для рекламной компании.желатнльно в чёрно-белых тонах,или привалирование чёрного.
7 разделов:
1.История компании
2.Услуги
а.Реклама
b.Продюссирование
с.Организация Мероприятий
+возможность добавления подразделов
+возможность выкладывать документы и файлы.
3.Клиенты
Иконки-квадратики с логотипами.Под ними название.Логотип и название - ссылка на страницу с описанием сделанного заказа.
Возможность добавления клиентов.
4.Партнеры
Иконки-квадратики с логотипами.Под ними название.Логотип и название - ссылка на страницу партнера.
Возможность добавления партнеров.
5.Новости
Доболения новостей сайта.Формат даты как сдесь: http://www.berkov.eu
6.Контакты
Три языка.
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