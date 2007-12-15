Сайт для рекламной компании

$500
Сайты «под ключ»Закрыт35 заявок295 просмотров
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Создания сайта для рекламной компании.желатнльно в чёрно-белых тонах,или привалирование чёрного.

7 разделов:

1.История компании

2.Услуги

а.Реклама

b.Продюссирование

с.Организация Мероприятий

+возможность добавления подразделов

+возможность выкладывать документы и файлы.

3.Клиенты

Иконки-квадратики с логотипами.Под ними название.Логотип и название - ссылка на страницу с описанием сделанного заказа.

Возможность добавления клиентов.

4.Партнеры

Иконки-квадратики с логотипами.Под ними название.Логотип и название - ссылка на страницу партнера.

Возможность добавления партнеров.

5.Новости

Доболения новостей сайта.Формат даты как сдесь: http://www.berkov.eu

6.Контакты

Три языка.

16 лет назад
vipreklama
Zvjozdkin Aleskey 
37 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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