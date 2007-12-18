Уважаемые господа, сообщите пожалуйста возможность изготовления сайта подобного (практически один-в-один, только на русском и украинском языках) http://www.overnightprints.com ОСОБЕННО В ЧАСТИ СОЗДАНИЯ ВИЗИТОК!!! : http://www.overnightprints.com/designer/main.php?A=flashdesigner&new=1&p=bc&ver=1.0.34 (flash-редактирование). и http://www.overnightprints.com/main.php?A=designer&new=1&p=bc Мы уже работаем по подобной схеме (заранее подготовленные фона для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен интернет-портал сотовой тематики.
ТЗ Вышлю по запросу
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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