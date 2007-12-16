Поддержка существующего сайта + редизайн

Требуются создание сайта для агентства недвижимости. Основные требования - оригинальный дизайн, наличие базы данных по обьектам недвижимости, упрощенная админ-панель. При заинтересованности в разработке проекта мы вышлем детальное техническое задание.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу web-разработчиков и дизайнеров для долгосрочного сотрудничества по поддержке существующего сайта и последующего его редизайна + перенос контента на новый сайт. Хорошее портфолио приветствуется.
Все вопросы и предложения на мыло - [email protected].
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