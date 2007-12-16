Задание с CMSimple

Нужно переделать сайт gloricism.com . Шапки уже есть (их будет 5). Сайт должен быть выдержан в стиле логичности и минимализма. Никаких скриптов, кроме серверных и "Назад". Никакой анимации и flash. Новости сайта. Сортировка ряда списков-меню по 2-5 ...