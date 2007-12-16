Задание с CMSimple

$50
Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно выбрать шаблон по теме сайта (их будет несколько) и заполнить сайт контентом на CMSimple.

16 лет назад
rokos
Роман 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Приём заказов WEB-to-PRINT

    $5000

    Уважаемые господа, сообщите пожалуйста возможность изготовления сайта подобного (практически один-в-один, только на русском и украинском языках) http://www.overnightprints.com ОСОБЕННО В ЧАСТИ СОЗДАНИЯ ВИЗИТОК!!! : http://www.overnightprints.com/designer/main.php?A=flashdesigner&amp;new=1&amp;p=bc&amp;ver=1.0.34 (flash-редактирование). и http://www.overnightprints.com/main.php?A=designer&amp;new=1&amp;p=bc Мы уже работаем по подобной схеме (заранее подготовленные фона для ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Видео чат

    $7500

    Требуется с нуля собрать сайт типа cams.com или же livejasmine.com с некоторыми изменениями, так же интересует продвижение жду реальных предложений,

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт для рекламной компании

    $500

    Создания сайта для рекламной компании.желатнльно в чёрно-белых тонах,или привалирование чёрного. 7 разделов: 1.История компании 2.Услуги а.Реклама b.Продюссирование с.Организация Мероприятий +возможность добавления подразделов +возможность выкладывать документы и файлы. 3.Клиенты Иконки-квадратики с логотипами.Под ними название.Логотип и название - ссылка на страницу с описанием сделанного заказа. Возможность добавления клиентов. 4.Партнеры Иконки-квадратики ...

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Топ сайтов (In/Out) (дизайн+пара скриптов)

    Необходимо разработать топ сайтов опеределенной тематики. Задача: разработка дизайна сайта - шапка, стили + модуль регистрации новых сайтов, редактирования, панель администратора. Все как обычно, подробности обсудим. Пример работы: http://mp3rating.net/ Также необходима пара gif кнопок 88X31 ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Информационный сайт

    Нужно переделать сайт gloricism.com . Шапки уже есть (их будет 5). Сайт должен быть выдержан в стиле логичности и минимализма. Никаких скриптов, кроме серверных и "Назад". Никакой анимации и flash. Новости сайта. Сортировка ряда списков-меню по 2-5 ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Украинский сайт по трудоустройству

    Требуются Веб-программисты (PHP/MySQL) для разработки украинского аналога сайта jobs.ru (предоставляем доступ к исходникам). Нужна оценка по срокам и бюджету. Ориентируемся на долгосрочное сотрудничество. В перспективе – большое количество различных Веб-проектов. Преимущество – программистам из Киева (планируется ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад