Создание сайта срочно

Уважаемые господа, сообщите пожалуйста возможность изготовления сайта подобного (практически один-в-один, только на русском и украинском языках) http://www.overnightprints.com ОСОБЕННО В ЧАСТИ СОЗДАНИЯ ВИЗИТОК!!! : http://www.overnightprints.com/designer/main.php?A=flashdesigner&new=1&p=bc&ver=1.0.34 (flash-редактирование). и http://www.overnightprints.com/main.php?A=designer&new=1&p=bc Мы уже работаем по подобной схеме (заранее подготовленные фона для ...