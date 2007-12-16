30 сайтов

$4500
Сайты «под ключ»Закрыт45 заявок696 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно 30 сайтов по типу http://www.allautoworld.ru/ по 100 страниц с уникальной контентом на каждой страничке с добротным дизайном и количество знаков должны не меньше чем в примере который я показал выше.

Сколько по цене за каждый сайт и сроки исполнения.

16 лет назад
lovesun
Сергей 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов
Выбранный исполнитель
dvl
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$4500
Выбрал Данилу потому что Порфтолио понравилось. но, Заказал сайт на системе CMS Netcat в итоге сайт который можно было сделать за неделю не был сделан даже за полтора месяца! Деньги он мне вернул. У всех могут быть проблемы, но тогда не надо брать заказы, если не можешь или не хочешь их выполнить! Можно было ведь мне сказать заранее что не сможешь, чтобы не тянуть время настолько долго. Удачи!
Действительно подвел. Признаю. Заказчик хороший. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Социальная сеть

    Создать Социальную сеть на подобие NING.COM Home social network. Сроки не столь важны. интересует цена и качество. Рассмотрю все Ваши предложения.

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать очень простой скрипт!

    $50

    Необходимо написать простой скрипт который позволит облегчить процесс создания сайта. Принцип работы таков: В html редакторе я форматирую весь текст, используя теги h1, h2, …h3 Например: H1 Раздел 1 (Например "Аквариумные рыбки") H2 Подраздел сайта 1 (Например "Виды ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Поддержка существующего сайта + редизайн

    $1000

    Ищу web-разработчиков и дизайнеров для долгосрочного сотрудничества по поддержке существующего сайта и последующего его редизайна + перенос контента на новый сайт. Хорошее портфолио приветствуется. Все вопросы и предложения на мыло - [email protected].

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Cайт для агентства недвижимости

    $750

    Требуются создание сайта для агентства недвижимости. Основные требования - оригинальный дизайн, наличие базы данных по обьектам недвижимости, упрощенная админ-панель. При заинтересованности в разработке проекта мы вышлем детальное техническое задание.

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Приём заказов WEB-to-PRINT

    $5000

    Уважаемые господа, сообщите пожалуйста возможность изготовления сайта подобного (практически один-в-один, только на русском и украинском языках) http://www.overnightprints.com ОСОБЕННО В ЧАСТИ СОЗДАНИЯ ВИЗИТОК!!! : http://www.overnightprints.com/designer/main.php?A=flashdesigner&amp;new=1&amp;p=bc&amp;ver=1.0.34 (flash-редактирование). и http://www.overnightprints.com/main.php?A=designer&amp;new=1&amp;p=bc Мы уже работаем по подобной схеме (заранее подготовленные фона для ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Видео чат

    $7500

    Требуется с нуля собрать сайт типа cams.com или же livejasmine.com с некоторыми изменениями, так же интересует продвижение жду реальных предложений,

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт для рекламной компании

    $500

    Создания сайта для рекламной компании.желатнльно в чёрно-белых тонах,или привалирование чёрного. 7 разделов: 1.История компании 2.Услуги а.Реклама b.Продюссирование с.Организация Мероприятий +возможность добавления подразделов +возможность выкладывать документы и файлы. 3.Клиенты Иконки-квадратики с логотипами.Под ними название.Логотип и название - ссылка на страницу с описанием сделанного заказа. Возможность добавления клиентов. 4.Партнеры Иконки-квадратики ...

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    16 лет назад