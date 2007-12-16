Нужно 30 сайтов по типу http://www.allautoworld.ru/ по 100 страниц с уникальной контентом на каждой страничке с добротным дизайном и количество знаков должны не меньше чем в примере который я показал выше.

Сколько по цене за каждый сайт и сроки исполнения.