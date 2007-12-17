Нужен мини-сайт о работе в интернете и Forex'е

Фирма занимается продажей и сопровождением 1С, проводит семинары, курсы. Для реализации использовать систему администрирования сайта Bitrix Бизнес. Подробней в приложенном файле. Проект стартует 14 января 2008. Решение и выбор будет сделан 14 января 2008.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен мини-сайт про работу в интернете, с приятным легким интерфейсом.
На сайте должно быть около 5 статей по 2-3k знаков о работе в интернете, как минимум 3 из них должны быть о Forex.
Должна быть страничка для контактов, страничка со ссылками на партнеров.
Информация должна быть более менее качественный рерайт.
Предлагайте цену, за готовый сателит и ссылку на ваш портфель.
Выберу самое выгодное предложение. Кто предложит дешевле и у него будет нормальный портфель - с тем и поработаем.
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