Нужен мини-сайт о работе в интернете и Forex'е

Нужен мини-сайт про работу в интернете, с приятным легким интерфейсом.

На сайте должно быть около 5 статей по 2-3k знаков о работе в интернете, как минимум 3 из них должны быть о Forex.

Должна быть страничка для контактов, страничка со ссылками на партнеров.

Информация должна быть более менее качественный рерайт.

Предлагайте цену, за готовый сателит и ссылку на ваш портфель.

Выберу самое выгодное предложение. Кто предложит дешевле и у него будет нормальный портфель - с тем и поработаем.