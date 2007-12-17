Создание сайта под ключ

Фирма занимается продажей и сопровождением 1С, проводит семинары, курсы. Для реализации использовать систему администрирования сайта Bitrix Бизнес. Подробней в приложенном файле. Проект стартует 14 января 2008. Решение и выбор будет сделан 14 января 2008.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется опытный дизайнер для разработки сайта под ключ на CMS Joomla.
Рассматриваются предложения дизайнеров с портфолио и опытом составления ТЗ для сайта.
Основные условия: составить ТЗ, разработать 3 варианта дизайна главной страницы в строгом деловом стиле (имеется логотип), 1 флэшку для главной страницы, дизайн внутренних страниц в стиле главной, наполнить сайт предоставленной информацией и доработать замечания по выявленным ошибкам в работе сайта.
Имеется график выполнения работ, сдача работы поэтапно.
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