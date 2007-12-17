Сайт под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок309 просмотров
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Нужно сделать сайт на Joomla.

Прикрутить дизайны наши (дизайн для главной, для остальных)

Немного переделать форму регистрации (добавляются новые элементы для ввода)

Установить и переделать autobb (требования вышлем)

На сайте будет установлена регистрация, поэтому нужен личный кабинет.

16 лет назад
sman
37 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
site4u
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
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