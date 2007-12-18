Модернизация сайта

нужно создать с нуля сайт агенства недвижимости http://www.domex.ru как основа опыт создания сайтов для агенств недвижимости желателен ) если есть готовые решения предлагайте как движок + дизайн под наши требования )
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Модернизировать работающий сайт по недвижимости за рубежом www.montestates.ru :
Основная цель - вместо ручного ввода данных сделать новый движок
Сделать редизайн сайта , в целом оставив дизайн и цветовую гамму без сильных изменений
Язык php
База данных my sql, статус объекта базы данных, фильтры
Загрузка каталога из XL
Поиск по названию, по цене, по типу объекта
- Похожие заказы
- $2500Сайты «под ключ»2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
- $500
На первом этапе требуется создание четырех простых сайтов по тематике автосервиса mercedes.ru, go-auto.ru, moservis.ru и автотюнинга (AMG-TUNING.RU) на движке Joomla - с интеграцией в некую простенькую CMS для удобного редактирования. Основные разделы в MERCEDES99.ru + ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать российскую парковку по аналогии с http://www.sedo.co.uk/ с удобным управлением и редактированием. На нескольких языках. Возможно расширение функций. Жду Ваших предложений.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать сайт на Joomla. Прикрутить дизайны наши (дизайн для главной, для остальных) Немного переделать форму регистрации (добавляются новые элементы для ввода) Установить и переделать autobb (требования вышлем) На сайте будет установлена регистрация, поэтому нужен личный кабинет.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $500
Необходимо создать сайт-визитку компании с нуля(движок, дизайн, верстка), без хостинга. Компания предлагает услуги по мониторингу, контролю и диспетчеризации автотранспорта, преимущественно грузового. Дизайн сайта должен быть "легким", но явно указывающим на направление деятельности компании. С уважением, ...Сайты «под ключ»55 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Требуется опытный дизайнер для разработки сайта под ключ на CMS Joomla. Рассматриваются предложения дизайнеров с портфолио и опытом составления ТЗ для сайта. Основные условия: составить ТЗ, разработать 3 варианта дизайна главной страницы в строгом деловом стиле ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Опишу просто: есть сайт. Нужно на основе этого сайта создать аналогичный по содержанию, но отличный по дизайну и возможно по управлению сайт. Подробности в личкуСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Интересует, сколько будет стоить создание сайта знакомств, подобие http://www.plentyoffish.com/ , где главное простота для пользования,никаких нагромождений...Конечно движок нужен самописный,и опять же простой!Также интересуют срокиСайты «под ключ»20 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен мини-сайт про работу в интернете, с приятным легким интерфейсом. На сайте должно быть около 5 статей по 2-3k знаков о работе в интернете, как минимум 3 из них должны быть о Forex. Должна быть страничка для ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Требования к сателлитам: - Качественный уникальный или переделанный шаблонный дизайн - Неуникальный контент (возможна доплата за рерайт) - Грамотная верстка, чистый код - Количество сателлитов в месяц: 40-70 - 100 страниц контентаСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт16 лет назад