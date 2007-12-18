Модернизация сайта

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт38 заявок425 просмотров
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Модернизировать работающий сайт по недвижимости за рубежом www.montestates.ru :

Основная цель - вместо ручного ввода данных сделать новый движок

Сделать редизайн сайта , в целом оставив дизайн и цветовую гамму без сильных изменений

Язык php

База данных my sql, статус объекта базы данных, фильтры

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16 лет назад
montes
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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