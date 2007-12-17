Создание сайта аналог SEDO

нужно создать с нуля сайт агенства недвижимости http://www.domex.ru как основа опыт создания сайтов для агенств недвижимости желателен ) если есть готовые решения предлагайте как движок + дизайн под наши требования )
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать российскую парковку по аналогии с http://www.sedo.co.uk/ с удобным управлением и редактированием. На нескольких языках. Возможно расширение функций.
Жду Ваших предложений.
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