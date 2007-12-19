Создание объемного сайта по туризму

В связи с тем, что выбранный исполнитель заболел, открываем проект вновь.

Есть работающий сайт - kievrent.net, мы хотим его полностью изменить. То есть другим словами сделать новый сайт и его потом поставить вместо старого.

Новый дизайн уже готов ( в psd) , теперь нам нужен опытный и толковый программист, который в нормальные сроки (месяц), создаст сайт на основе нового дизайна, создаст автоматические функции, подключит к нему уже существующие форму платежей, а также сделает синхронизацию с др. нашими программами и т.д. Сайт довольно объемный.

Обязательное условие: соблюдение договорных сроков работы, оплата желательна по выполнению работы или ее частей.

Вышлем ТЗ. пишите e-mail.