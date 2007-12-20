Создание сайта на основе имеющегося движка

В связи с тем, что выбранный исполнитель заболел, открываем проект вновь. Есть работающий сайт - kievrent.net, мы хотим его полностью изменить. То есть другим словами сделать новый сайт и его потом поставить вместо старого. Новый дизайн уже ...
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Есть движок фотостока photostore3.2
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