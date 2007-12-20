Сайт негосударственного пенсионного фонда

Нужно сделать сайт. Остановились на CMS Джумле.

Думаю, что можно и на другой CMS, например Друпал. Но нужно хорошее обоснование.

Сайт для начала будет несложный. По структуре на подобии http://dovira-capital.com.ua/

Но будут и отличия (особенности):

- Многоязычный. Если отсутствует страница на определённом языке, должна подставлятся страница на основном языке.

- дизайн будет простейшим, для которого картинки (арнамент) уже есть.

- будет верхнее горизонтальное меню и нижние управляющие кнопки.

- верхне горизонтальное меню: многоуровневое

- Я так понял что и верхнее меню и нижние управляющие кнопки должны быть статично на странице. Если текст не помещается на экран, то

скролл должен быть между этими менюшками.

- хотят сделать какие-то всплывающие фотки. Незнаю только, в пределах банера или в пределах страницы. Наверное флэш.

- Будет музыкальный файл в фоне звучать. С возможностью выключения / включения.

- Будет пенсионный калькулятор. Математика и алгоритмы есть. Наверное надо делать отдельной компонентой. Судя по всему админки у этого

компонента не будет.

Т.е .примерно следующее. Выбираются из комбобоксов критерии. Вводятся некоторые цифры. и выдается результат в ввиде цифры по кнопке.

- Повинна бути мапа сайту

Должна автоматически обновлятся при изменении структуры.

Жду список реализованых похожих сайтов или отдельных похожих элементов. как надо для этого сайта.

Предпочтение хотят отдать юр. лицу. Но дорого делать не будут.

Нужно срочно. Уже завтра хотят пригласить разработчиков в офис в Киев.