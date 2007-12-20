Необходимо завершить сайт

Нужно сделать сайт. Остановились на CMS Джумле. Думаю, что можно и на другой CMS, например Друпал. Но нужно хорошее обоснование. Сайт для начала будет несложный. По структуре на подобии http://dovira-capital.com.ua/ Но будут и отличия (особенности): - Многоязычный. Если отсутствует ...