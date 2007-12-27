Нужно создать сайт транспортных перевозок.

Нужно создать сайт перевозок.

Сайт планируется в основном для работы по Греции и Европе. Поэтому в выборе маршрутов должны присутствовать все города, которые там есть. Причем во всех таблицах одинаковые.

При успешном завершении работы – договор на долгосрочную техническую поддержку сайта и добавление модулей.

Сайт планируется для серьезной работы, и в будущем будет неоднократно дорабатыватся. Поэтому пожалуйста в конце работы - инструкцию по использованию. и описание блоков. (Естественно, тот кто делал, тот и будет делать и далее, но я не хочу остаться с новым софтом у разбитого корыта в случае чего).