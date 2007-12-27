Нужно создать сайт транспортных перевозок.

$500
Сайты «под ключ»Завершен3 заявки178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать сайт перевозок.

Сайт планируется в основном для работы по Греции и Европе. Поэтому в выборе маршрутов должны присутствовать все города, которые там есть. Причем во всех таблицах одинаковые.

При успешном завершении работы – договор на долгосрочную техническую поддержку сайта и добавление модулей.

Сайт планируется для серьезной работы, и в будущем будет неоднократно дорабатыватся. Поэтому пожалуйста в конце работы - инструкцию по использованию. и описание блоков. (Естественно, тот кто делал, тот и будет делать и далее, но я не хочу остаться с новым софтом у разбитого корыта в случае чего).

16 лет назад
unl1m1ted
Эрнест 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Dima-exe
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$500
7 дней
Благодарен за написание сайта (Перевозки)...сделал как всегда быстро и на 5 баллов...ну по нынешней системе 10 баллов))
Честный человек, работаю второй раз, никаких претензий, все оплатил, сделал предоплату. Спасибо! Приятно работать с такими людьми.)
  • Похожие заказы

  • Создание объемного сайта по туризму

    $1000

    В связи с тем, что выбранный исполнитель заболел, открываем проект вновь. Есть работающий сайт - kievrent.net, мы хотим его полностью изменить. То есть другим словами сделать новый сайт и его потом поставить вместо старого. Новый дизайн уже ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • ВАУ-project

    $50

    Ищется веб-разработчик для воплощения в жизнь амбициозного и не имеющего аналогов в Сети проекта. Бюджет проекта - 0000 в прямом смысле слова, т.е. никакой. Голый энтузиазм и интерес. Желание сделать то чего не делали другие. ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта

    $500

    Нужно создать сайт в соответствии с требованиями ТЗ . Интересуют разработчики из Киева . ТЗ прилагается

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходимо завершить сайт

    $1000

    Здравствуйте! Необходимо завершить сайт http://www.ngq.ru/ Бюджет до $1000 Требуется доверстать сайт, подключить каталог товаров с наполнением, с названиями разделов, сделать связку из раздела инструкций с соответсвующими позициями каталога. подключить интернет-магазин ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт негосударственного пенсионного фонда

    Нужно сделать сайт. Остановились на CMS Джумле. Думаю, что можно и на другой CMS, например Друпал. Но нужно хорошее обоснование. Сайт для начала будет несложный. По структуре на подобии http://dovira-capital.com.ua/ Но будут и отличия (особенности): - Многоязычный. Если отсутствует ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт игрового портала

    Необходимо создать игровой портал по типу theabyss.ru/ Требуются люди, которые могут настроить игровые сервера, сделать приличный дизайн сайта. За подробностями в асю 8001177

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт на бесплатном движке

    $100

    Необходимо сделать сайт на основе бесплатных (или нулёных) скриптов (CMS). Это будет сайт-каталог товаров и услуг. Плюс в качестве одного из разделов будет скрипт по продаже/покупке/аренде недвижимости. Дизайн может быть предоставлен отдельно либо заказан у ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно изготовить(сверстать) 5-10 сайтов в месяц

    $20

    как минимум из шаблонов(http://www.dreamtemplate.com/) или ваш собственный(аккуратный дизайн+вёрстка с css+наполнение), как мин 10-15 страниц, с шаблонами дополнительных страниц, на бесплатном мультисайтовом cms, без предоплаты - вы готовый сайт передаете а я оплату и ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад