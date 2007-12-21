Ищем талантливого дизайнера

Необходимо отрисовать страницу сайта для компании, торгующей декоративной косметикой.

ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ НЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ! Извините, но на это нет времени. Отсылайте предложения с портфолио и контактной информацией на почту: [email protected]

ТЗ:

- Общий стиль должен говорить, что компания торгует не чем-то непонятным, а именно декоративной косметикой. При задействовании людей в оформлении дизайна следует быть осторожным, так как нам не нужны проблемы с авторскими правами на изображения фото-моделей.

- Основное меню столбиком слева - перечень разделов текстом.

- На странице кроме шапки, меню и краткого текста о компании будут размещаться крупными картинками логотипы косметических брендов, ведущих в тематические каталоги (их рисовать не надо). Периодически к существующим будут добавляться новые логотипы. Это второе дополнительно меню, но на нем необходимо сосредоточить акцент.

- Справа будут размещаться маленькие рекламные блоки с акциями.

В Н И М А Н И Е !

Большое предпочтение к людям из Москвы или ближайшего Подмосковья.

С интересными нам людьми мы выйдем на связь.

Бюджет 3000р. Возможно чуть больше. Все будет зависеть от кандидата и его предложения.

Приветствуется создание наброска дизайна с отправкой на указанный выше электронный адрес. Таким образом вы явно укажете на понимание поставленной задачи. Соответственно, с вами, в таком случае, выйдут на связь максимально быстро.