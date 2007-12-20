Создание сайта по аренде коттеджей

$250
Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок290 просмотров
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Незагромажденный по дизайну сайт

Чтобы пользователь сразу сориентировался.

Качественная верстка

Желательно в div -ах

Сайт должен отчетливо размещаться на 13,14,15,17,19 и более дюймовых мониторах ,

И качественно открываться в internet explovere, opera, mozila, avant, maxtoon браузерах.

Разделы следующие- О нас, Аренда коттеджей, Заявка, Контакты. Причем на сайте с боку должны присутствовать парочка маленьких фотографий объектов и в конце текста в виде кнопок "Снять коттедж" и "Оставить заявку".

В нижнем меню будут еще ссылки: Новости, Статьи.

Сроки выполнения 5-7 дней. Оплата 30% после предоставления макета, остальное после создания.

ICQ 357-893-129

16 лет назад
s1rca
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$250
web-glow
Alex Bas 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$250
5 дней
1htStudio
Вячеслав 
NaN лет
17 лет в сервисе
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15 лет назад
42 отзыва(-5)
16 лет назад
$300
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