Создание сайта по аренде коттеджей

Ищется веб-разработчик для воплощения в жизнь амбициозного и не имеющего аналогов в Сети проекта. Бюджет проекта - 0000 в прямом смысле слова, т.е. никакой. Голый энтузиазм и интерес. Желание сделать то чего не делали другие. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Незагромажденный по дизайну сайт
Чтобы пользователь сразу сориентировался.
Качественная верстка
Желательно в div -ах
Сайт должен отчетливо размещаться на 13,14,15,17,19 и более дюймовых мониторах ,
И качественно открываться в internet explovere, opera, mozila, avant, maxtoon браузерах.
Разделы следующие- О нас, Аренда коттеджей, Заявка, Контакты. Причем на сайте с боку должны присутствовать парочка маленьких фотографий объектов и в конце текста в виде кнопок "Снять коттедж" и "Оставить заявку".
В нижнем меню будут еще ссылки: Новости, Статьи.
Сроки выполнения 5-7 дней. Оплата 30% после предоставления макета, остальное после создания.
ICQ 357-893-129
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