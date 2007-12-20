Создание сайта по аренде коттеджей

Незагромажденный по дизайну сайт

Чтобы пользователь сразу сориентировался.

Качественная верстка

Желательно в div -ах

Сайт должен отчетливо размещаться на 13,14,15,17,19 и более дюймовых мониторах ,

И качественно открываться в internet explovere, opera, mozila, avant, maxtoon браузерах.

Разделы следующие- О нас, Аренда коттеджей, Заявка, Контакты. Причем на сайте с боку должны присутствовать парочка маленьких фотографий объектов и в конце текста в виде кнопок "Снять коттедж" и "Оставить заявку".

В нижнем меню будут еще ссылки: Новости, Статьи.

Сроки выполнения 5-7 дней. Оплата 30% после предоставления макета, остальное после создания.

ICQ 357-893-129