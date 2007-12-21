Компания Vid Betta занимаеться продажей gps оборудования GARMIN и внедрением спутникой системы мониторинга грузов, транспорта и персонала GPS-Buddy на тер-рии Оренбурской области. Нам нужен сайт с полным позицианирование нашей компании выше перичисленного. Описание оборудования ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать сайт букмекерской конторы за образей можно взять Марафон (www.marathonbet.com).
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать большое количество сателитов, но по частям. Требования: Чистый код Прописание заголовков Возможность вставлять код на всех страницах сразу Реврайт текстов из любых источников, но не более 1 страницы с сайта Не менее 20 страниц на сайте, большее количиство страниц ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Будет лежать софт с прямой закачкой с сервера, главное чтоб админка была легкой и легко можно было бы добовлять странички с файлами,Сайты «под ключ»57 заявокЗакрыт16 лет назад
написать сайт в стиле http://www.zamarenda.ru/,или http://www.real-estate-moscow.com/,сроки есть. ваши предложения. спасибо.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $450
Нужен клон www.garish.ru - этого сайта. Функционал сайта должен быть идентичен сайту. Дизайн предоставляется. Форум посадить на движок phpBB. Предоплата 50% после начала работ.(после промежуточного результата) остальное по окончании работ. Сроки сжатые. Пишите примерные сроки и цену. P.S. Рассматриваю предложения фрилансеров только ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт16 лет назад
сайт нужен для агентства недвижимости типа доски объявлений .Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт16 лет назад
Редизайн сайта (отредактировал старье)Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт16 лет назад
сайт автомобильной тематики. (Аукцион США)Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Создание системы рейтинга сайтов. Очень несложно, никаких заморотов как на мэйле, рамблере и так далее. Через форму можно добавить свой сайт, он появляется в рейтинге. В рейтинге его можно плюсовать, минусовать или комментировать. После этого ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт16 лет назад
Ищем талантливого дизайнера Необходимо отрисовать страницу сайта для компании, торгующей декоративной косметикой. ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ НЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ! Извините, но на это нет времени. Отсылайте предложения с портфолио и контактной информацией на почту: [email protected] ТЗ: - Общий стиль должен говорить, что ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт16 лет назад