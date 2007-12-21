Сайт для компании "VID Betta"

Будет лежать софт с прямой закачкой с сервера, главное чтоб админка была легкой и легко можно было бы добовлять странички с файлами,
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания Vid Betta занимаеться продажей gps оборудования GARMIN и внедрением спутникой системы мониторинга грузов, транспорта и персонала GPS-Buddy на тер-рии Оренбурской области. Нам нужен сайт с полным позицианирование нашей компании выше перичисленного. Описание оборудования можно посмотреть на сайтах Garmin.ru и navicon.ru
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