Сайт для компании "VID Betta"

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Компания Vid Betta занимаеться продажей gps оборудования GARMIN и внедрением спутникой системы мониторинга грузов, транспорта и персонала GPS-Buddy на тер-рии Оренбурской области. Нам нужен сайт с полным позицианирование нашей компании выше перичисленного. Описание оборудования можно посмотреть на сайтах Garmin.ru и navicon.ru

16 лет назад
VIDBetta
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
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33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$149
7 дней
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