Тестирование приложения под Андроид

Только для жителей России!

Нужны тесты по отправке смс через операторов России, предпочтительно Билайн, Мегафон.

От вас - симка, телефон на Андроиде любой версии с подключением к интернету и час вашего времени.

Естественно я компенсирую все затраты по симке авансом, за работу плачу по факту.

Лучше по асе 639568934 - быстрее будет.