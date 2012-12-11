Тестирование приложения под Андроид

Компания "ERS Game-Studios" (г.Киев) приглашает на постоянную работу тестера. Задачи: - Тестирование казуальных игр на платформах PC и Mac Необходимо: - Техническое образование - Опыт работы тестером не менее года - Опыт работы c JIRA - Знание английского языка на уровне прочтения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Только для жителей России!
Нужны тесты по отправке смс через операторов России, предпочтительно Билайн, Мегафон.
От вас - симка, телефон на Андроиде любой версии с подключением к интернету и час вашего времени.
Естественно я компенсирую все затраты по симке авансом, за работу плачу по факту.
Лучше по асе 639568934 - быстрее будет.
- Похожие заказы
- Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть приложение для Symbian которое сейчас в разработке. Это мобильный антивирус\твикер. Необходимо протестировать программу на популярных сейчас версиях OS, в различных ситуациях, с различными разрешениями и т.д. У нас нет никакой формы отчета ...Закрыт11 лет назад
Есть приложение для Android и Symbian которое сейчас в разработке. Это мобильный антивирус\твикер. Необходимо протестировать программу на популярных сейчас версиях OS, в различных ситуациях, с различными разрешениями и т.д. У нас нет никакой формы отчета ...Закрыт11 лет назад
Нужен человек для выполнения реверс инжиниринга Все подробности по ICQ#: 1889392Закрыт11 лет назад
Сейчас нами ведется разработка игры под платформу Apple iOS. Нужно несколько человек для тестирования игры на различных этапах (На данный момент уже есть Alpha версия) разработки. От вас не потребуется никаких специфичных знаний, ваша задача ...Закрыт11 лет назад
Основные требования: • Понимание процессов и методологий разработки ПО; • Знание методологии и принципов тестирования; • Опыт тестирования веб/десктоп приложений; • Ответственность, внимание к деталям, желание работать и развиваться. Функциональные обязанности: • Создание планов тестирования, написание ...Тестирование ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Мы ищем человека для помощи в проведения теста системы. Требования: 1) компьютер/ноутбук с характеристиками не ниже (core 2 duo, 2ГБ памяти) 2) веб-камера + микрофон 3) интернет-канал от 1Мбит 4) расположение - Россия Что нужно сделать: 1) зайти по указанному ...Тестирование ПО9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Для финального тестирования нашего ПО, необходимо проверить несколько наших Delphi-процедур с asm-вставками на наличие возможных уязвимостей: "Access violation", "Out of memory", "Buffer overflow", зацикливание и т.п. Всего 160 строчек кода. Т.к. весь код перед Вами, то ...Тестирование ПО5 заявокЗакрыт11 лет назад
сабж. у нас онлайн игра которой необходимо нагрузочное тестирование для выявление слабых мест.Закрыт11 лет назад
Для тех, кто любит играть в онлайн игры, хотим предложить оплату за тестирование нахождение ошибок в играх (логические, погрешности дизайна и т.п.) Частичная занятость. Производится плата за действие ( полный отчет о багах игр). В среднем ...Закрыт11 лет назад