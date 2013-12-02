Тестировщик

В связи с расширением требуется человек с ярко выраженным желанием научиться тестировать сложные IT проекты – от нетривиальных соцсетей до запутанных внутрикорпоративных решений.

Возраст от 21 до 30 лет.

На первом этапе вы будете помогать нам в создании различных проектов, в основном внутрикорпоративной направленности. Если хорошо себя покажете, то возможен рост как в направлении менеджмента проектов, так и в тестировании.

Вы вполне можете быть студентом старших курсов, но только вечернего отделения или заочником. Должны проживать в Санкт-Петербурге.

Условия работы:

- постоянная работа.

- оплата почасовая

- относительно свободный график. Для нас важен результат и чтобы вы были постоянно на связи, а не присутствие с 10 до 18 в каком-то месте.

- работа над крупными корпоративными проектам в команде профессионалов.

Требования:

- какой-нибудь опыт работы в IT и в принципе наличие интереса в этой сфере. Пишите даже если у вас нет опыта, но вы хотите научиться руководить проектами в данной сфере. Для нас главное, чтобы вы были умным и внимательным к деталям человеком.

– адекватность, ответственность.

– высокий уровень грамотности .

- желателен высокий уровень владения английским языком.

– внимание к деталям, желание писать детализированные ТЗ и прочую документацию.

– вы должны жить в Питере.

- вы можете быть студентом старших курсов.