Наша компания основана в 2010 году. Головной офис расположен в США. В Украине находится R&D-офис. Основное направление деятельности компании – это разработка технологии, которая позволит работать с любым существующим программным обеспечением с любого ...
Тестировщик
В связи с расширением требуется человек с ярко выраженным желанием научиться тестировать сложные IT проекты – от нетривиальных соцсетей до запутанных внутрикорпоративных решений.
Возраст от 21 до 30 лет.
На первом этапе вы будете помогать нам в создании различных проектов, в основном внутрикорпоративной направленности. Если хорошо себя покажете, то возможен рост как в направлении менеджмента проектов, так и в тестировании.
Вы вполне можете быть студентом старших курсов, но только вечернего отделения или заочником. Должны проживать в Санкт-Петербурге.
Условия работы:
- постоянная работа.
- оплата почасовая
- относительно свободный график. Для нас важен результат и чтобы вы были постоянно на связи, а не присутствие с 10 до 18 в каком-то месте.
- работа над крупными корпоративными проектам в команде профессионалов.
Требования:
- какой-нибудь опыт работы в IT и в принципе наличие интереса в этой сфере. Пишите даже если у вас нет опыта, но вы хотите научиться руководить проектами в данной сфере. Для нас главное, чтобы вы были умным и внимательным к деталям человеком.
– адекватность, ответственность.
– высокий уровень грамотности .
- желателен высокий уровень владения английским языком.
– внимание к деталям, желание писать детализированные ТЗ и прочую документацию.
– вы должны жить в Питере.
- вы можете быть студентом старших курсов.
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