Российскому R&D подразделению компании DigiFlak требуется инженер по тестированию (QA engineer) для участия в разработке инновационных технологий управления пользовательскими и корпоративными данными и защиты от распространенных угроз в сети Интернет на основе уникального аппаратного обеспечения.

Обязанности:

Разработка сценариев тестирования. Проверка разрабатываемого функционала продукта, его отладка и внедрение.

Создание багрепортов. Анализ и контроль процесса исправления ошибок.

Тесное сотрудничество с R&D командой и руководителями проектов. Участие в разработке спецификаций.

Написание отчётов о тестировании продукта.

Создание тестовой документации.

Подготовка тестовой среды и поддержание в рабочем состоянии оборудования для проведения тестирования.

Требования:

Желание развиваться и менять мир к лучшему

Активная жизненная позиция

Высшее техническое образование

Опыт не менее 1 года работы в сфере тестирования

Знание методологии тестирования.

Опыт составления тестовой документации.

Знание жизненного цикла разработки программного обеспечения.

Опыт работы с сетевыми утилитами, снифферами

Базовые знания сетевых технологий: Ethernet, TCP/IP

Базовые знания языков программирования, Linux ОС, баз данных.

Коммуникабельность и логическое мышление.

Внимательность и самообучаемость

Будет плюсом:

Английский язык (технический)

Опыт тестирования драйверов под ОС Linux, MAC или Android

Опыт тестирования WEB-интерфейсов

Приветствуется наличие аккаунтов в соц.сетях, активное пользование интернетом и интерес к веб-индустрии.

Знания в области информационной безопасности: SSL, X.509, VPN

Опыт системного администрирования

Коммуникабельность, ответственность, умение работы в команде

Условия:

Работа над новейшими технологиями, применяемыми в самых популярных сетевых ресурсах

Молодой амбициозный коллектив

Творческая и веселая атмосфера

Огромные возможности для профессионального и карьерного роста

Гибкий график

100 % белая заработная плата

Размер заработной платы определяется по результатам собеседования