Наша компания основана в 2010 году. Головной офис расположен в США. В Украине находится R&D-офис. Основное направление деятельности компании – это разработка технологии, которая позволит работать с любым существующим программным обеспечением с любого ...
Инженер по тестированию (QA engineer)
Российскому R&D подразделению компании DigiFlak требуется инженер по тестированию (QA engineer) для участия в разработке инновационных технологий управления пользовательскими и корпоративными данными и защиты от распространенных угроз в сети Интернет на основе уникального аппаратного обеспечения.
Обязанности:
Разработка сценариев тестирования. Проверка разрабатываемого функционала продукта, его отладка и внедрение.
Создание багрепортов. Анализ и контроль процесса исправления ошибок.
Тесное сотрудничество с R&D командой и руководителями проектов. Участие в разработке спецификаций.
Написание отчётов о тестировании продукта.
Создание тестовой документации.
Подготовка тестовой среды и поддержание в рабочем состоянии оборудования для проведения тестирования.
Требования:
Желание развиваться и менять мир к лучшему
Активная жизненная позиция
Высшее техническое образование
Опыт не менее 1 года работы в сфере тестирования
Знание методологии тестирования.
Опыт составления тестовой документации.
Знание жизненного цикла разработки программного обеспечения.
Опыт работы с сетевыми утилитами, снифферами
Базовые знания сетевых технологий: Ethernet, TCP/IP
Базовые знания языков программирования, Linux ОС, баз данных.
Коммуникабельность и логическое мышление.
Внимательность и самообучаемость
Будет плюсом:
Английский язык (технический)
Опыт тестирования драйверов под ОС Linux, MAC или Android
Опыт тестирования WEB-интерфейсов
Приветствуется наличие аккаунтов в соц.сетях, активное пользование интернетом и интерес к веб-индустрии.
Знания в области информационной безопасности: SSL, X.509, VPN
Опыт системного администрирования
Коммуникабельность, ответственность, умение работы в команде
Условия:
Работа над новейшими технологиями, применяемыми в самых популярных сетевых ресурсах
Молодой амбициозный коллектив
Творческая и веселая атмосфера
Огромные возможности для профессионального и карьерного роста
Гибкий график
100 % белая заработная плата
Размер заработной платы определяется по результатам собеседования
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