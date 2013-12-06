Наша компания основана в 2010 году. Головной офис расположен в США. В Украине находится R&D-офис. Основное направление деятельности компании – это разработка технологии, которая позволит работать с любым существующим программным обеспечением с любого ...
Оператор ПК для разных задач
Требуется оператор ПК с углубленными знаниями для выполнения различных задач:
-поиск и чтение статей
-контактирование с тех поддержкой, постинг и обсуждение вопросов на форумах
-поиск, выбор и тестирование программ или услуг для Windows, Android
-поиск и выбор устройств
-поиск и сортировка какой-либо другой информации в интернете
-и подобные задачи
Требования:
-быстрый набор текста
-базовые знания английского языка
Оплата почасовая, 70 рублей в час.
Необходимо вести постоянную видеозапись работы с экрана с помощью программы и передавать запись мне (Где-то 200-300 мБ за час). Так же вести журнал выполнения работы. В присоединённом архиве есть пример. Его продолжительность 8 минут. Распакованный видеофайл имеет очень большой размер изза кодека. Вы будете использовать другой кодек и файлы не будут такие большие
Кандидаты обязательно заполняйте ВСЮ информацию в следующей анкете:
параметры компьютера:
полное название модели процессора____________________________________
объем оперативной памяти RAM_________________________________________
полное название модели жесткого диска________________________________
тип и скорость интернет соединения_____________________________________
полное название модели монитора______________________________________
установленная ОС_________________________________________________________
опишите своими словами уровень знаний ПК, какие навыки у вас есть
примерно сколько часов всего можете работать в день
есть ли телефон с ОС Android, если да, то полное название модели
какие системы оплаты вы используете
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