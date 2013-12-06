Оператор ПК для разных задач

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт2 заявки310 просмотров

Требуется оператор ПК с углубленными знаниями для выполнения различных задач:

-поиск и чтение статей

-контактирование с тех поддержкой, постинг и обсуждение вопросов на форумах

-поиск, выбор и тестирование программ или услуг для Windows, Android

-поиск и выбор устройств

-поиск и сортировка какой-либо другой информации в интернете

-и подобные задачи

Требования:

-быстрый набор текста

-базовые знания английского языка

Оплата почасовая, 70 рублей в час.

Необходимо вести постоянную видеозапись работы с экрана с помощью программы и передавать запись мне (Где-то 200-300 мБ за час). Так же вести журнал выполнения работы. В присоединённом архиве есть пример. Его продолжительность 8 минут. Распакованный видеофайл имеет очень большой размер изза кодека. Вы будете использовать другой кодек и файлы не будут такие большие

Кандидаты обязательно заполняйте ВСЮ информацию в следующей анкете:

параметры компьютера:

полное название модели процессора____________________________________

объем оперативной памяти RAM_________________________________________

полное название модели жесткого диска________________________________

тип и скорость интернет соединения_____________________________________

полное название модели монитора______________________________________

установленная ОС_________________________________________________________

опишите своими словами уровень знаний ПК, какие навыки у вас есть

примерно сколько часов всего можете работать в день

есть ли телефон с ОС Android, если да, то полное название модели

какие системы оплаты вы используете

Android
11 лет назад
Eugen84
Орлов 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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