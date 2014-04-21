Функциональное тестирование процессинга

В ходе плановой проверки хостинг-провайдером был обнаружен вредоносный код, Нужно его убрать. Какова стоимость?
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Добрый день.
Требуется разработать систему для функционального тестирования процессинга бонусных (дисконтных, подарочных, и т.п) карт. Процессинг обрабатывает запросы от POS-терминалов (касс): касса посылает HTTP(S)-запрос методом POST, в теле которого передает набор параметров в формате XML. Ответ из ПЦ также приходит в формате XML.
Программа должна позволять проводить полное функциональное тестирование ПЦ - соответствие протоколу, маркетинговые начисления, отмены, возвраты, нештатные ситуации, ошибки и прочее, прочее, прочее. В какой форме будут скрипты - не важно, главное чтобы они покрывали максимум сценариев (от простых запросов информации по карте, до покупки с начислением по 20 позициям и 10 маркетинговым правилам, с последующим частичным возвратом) и имели возможность добавления новых. Можно каждый сценарий выполнить в виде отдельного скрипта, который можно вызывать из общего.
1) нужен запуск из командной строки, GUI для браузера не нужен;
2) параметры коннекта (URL, логин, пароль) вынести в конфиг;
3) также в конфиге задавать глобальные данные (массив карт, списки товаров);
4) предусмотреть возможность иметь несколько конфигов и задавать требуемый при запуске аргументом командной строки;
5) при ошибке в тесте бросать исключение с тестовым описанием ошибки и названием теста;
6) нужна документация по используемым в сценарии классам.
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