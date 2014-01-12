Убрать вредоносный код

Ищется помощник для удаленной работы через Teamviewer или RDP. Работа не сложная, нужно циклично выполнять определенный порядок действий, на обучение достаточно 1 часа. Каких-то особых навыков не требуется, нужно знание андроид устройств (телефон, планшет) на уровне пользователя. В ...
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В ходе плановой проверки хостинг-провайдером был обнаружен вредоносный код, Нужно его убрать. Какова стоимость?
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