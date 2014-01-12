Убрать вредоносный код

Компании требуется тестировщик, для комплексного тестирование нашего софта (аналог mediaget) и сайта. Тестер должен уметь оформлять документацию (тест-кейсы и тест-сценарии). По этим кейсам будет проводится тестирование (или самим тестером или нашим сотрудником). Требования и этапы тестирования вышлем ...