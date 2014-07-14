Написание тест-плана

Требуются удаленные сотрудники- активные пользователи смартфонов и планшетов на ОС Android и iOS для тестирования новых игр и приложений. Ваш возраст и регион проживания не имеют значения! Опыта и специальных знаний не требуется. Задача заключается в простой ...
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Срочно требуется опытный тестировщик ПО для написания тест-плана.
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щем уверенных в себе IT-специалистов в сфере безопасности. Знания, опыт и навыки: - опыт проведения пентестов распространённых и/или узкоспециализированных CMS; - опыт проведения пентестов веб-интерфейсов, сетевого и торгового оборудования; - глубокое понимание систем авторизации и аутентификации в веб-приложениях и ...Тестирование ПОнет заявокЗакрыт9 лет назад
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