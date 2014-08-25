В связи с ростом в нашу компанию требуются внимательные, ответственные люди, которые хотят работать в сфере IT. Вы можете не иметь опыта работы в сфере информационных технологий, но быть целеустремленным, организованным, внимательным к ...
QA automation engineer / Разработчик Java
Ищем Специалиста по автоматизированному тестированию на удаленную работу.
Интересный проект: управление продажами и продвижением мобильного контента (телеком, крупный оператор связи). Необходима разработка фреймворка для автоматизированного тестирования.
Требования:
Высшее образование,
Опыт разработки на Java от 2 лет,
Опыт тестирования ПО,
Опыт написания тест-кейсов и составление тест-планов,
Solaris (опыт работы/администрирования *nix-подобных систем),
Знание PL/SQL, опыт работы с Oracle (уровень написания средних запросов).
Практика работы с багтрекинговыми системами,
Опыт работы с сотовыми провайдерами, биллинг- системами - большой плюс!
Основные задачи:
Разрабатывать автотесты, нагрузочное тестирование.
Построение и поддержка фреймворка для регрессионного тестирования,
Разрабатывать заглушки, тестовые утилиты,
Запускать автотесты и проводить анализ результатов,
Оформлять дефекты.
Условия:
Работа удаленная (рассматриваем кандидатов из любых городов, гр-во РФ не обязательно), на полную занятость, оформление по ТК, з/п - от 40 до 70 тыс. руб. net
Работа в команде профессионалов, получение уникального опыта!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Тестирование ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Написание утилиты на языке Autoit, для автоматизации запросов к БД. Бюджет по согласованию, только безопасная сделка.Тестирование ПО5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется тестировщик, который будет каждую неделю присылать отчет о работоспособности функционала программы (браузерное расширение). Список действий для проверки состоит из 10-15 пунктов в зависимости от текущих требований. Оплата по договоренности.Тестирование ПО11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен тестер внимательно протестировать конкретное веб-приложение на наличие косяков. Предпочтителен кандидат, который работает быстро и точно. Связь через Скайп.Тестирование ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Требуется разработать систему для функционального тестирования процессинга бонусных (дисконтных, подарочных, и т.п) карт. Процессинг обрабатывает запросы от POS-терминалов (касс): касса посылает HTTP(S)-запрос методом POST, в теле которого передает набор параметров в формате XML. Ответ из ...Тестирование ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно протестировать мобильное приложение под Android (скачав из Google Play), и составить таблицу тест-кейсов (тест, выполняемые действия, ожидаемый результат, актуальный результат, пройден ли тест). Работа нужна для димлома, так что сильно баги можно не выискивать, ...Тестирование ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
у нас в приложении проблемы с уникодом. нужно исправлять и тестировать. у разработчика нет iphone вам нужно будет установить приложение на iphone (скачать из app store) и говорить исправилось или нет, и если нужно ...Тестирование ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Требуется разработать систему для функционального тестирования процессинга бонусных (дисконтных, подарочных, и т.п) карт. Процессинг обрабатывает запросы от POS-терминалов (касс): касса посылает HTTP(S)-запрос методом POST, в теле которого передает набор параметров в ...Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
В ходе плановой проверки хостинг-провайдером был обнаружен вредоносный код, Нужно его убрать. Какова стоимость?Тестирование ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Ищется помощник для удаленной работы через Teamviewer или RDP. Работа не сложная, нужно циклично выполнять определенный порядок действий, на обучение достаточно 1 часа. Каких-то особых навыков не требуется, нужно знание андроид устройств (телефон, ...Тестирование ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад