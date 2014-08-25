QA automation engineer / Разработчик Java

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт1 заявка351 просмотр

Ищем Специалиста по автоматизированному тестированию на удаленную работу.

Интересный проект: управление продажами и продвижением мобильного контента (телеком, крупный оператор связи). Необходима разработка фреймворка для автоматизированного тестирования.

Требования:

Высшее образование,

Опыт разработки на Java от 2 лет,

Опыт тестирования ПО,

Опыт написания тест-кейсов и составление тест-планов,

Solaris (опыт работы/администрирования *nix-подобных систем),

Знание PL/SQL, опыт работы с Oracle (уровень написания средних запросов).

Практика работы с багтрекинговыми системами,

Опыт работы с сотовыми провайдерами, биллинг- системами - большой плюс!

Основные задачи:

Разрабатывать автотесты, нагрузочное тестирование.

Построение и поддержка фреймворка для регрессионного тестирования,

Разрабатывать заглушки, тестовые утилиты,

Запускать автотесты и проводить анализ результатов,

Оформлять дефекты.

Условия:

Работа удаленная (рассматриваем кандидатов из любых городов, гр-во РФ не обязательно), на полную занятость, оформление по ТК, з/п - от 40 до 70 тыс. руб. net

Работа в команде профессионалов, получение уникального опыта!

JavaSQL
11 лет назад
dmamedova
Дарья 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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